Newcastle, stagione finita per Botman: la nota del club

Steve Botman, difensore del Newcastle, ha finito la stagione: il centrale si è infortunato al ginocchio e dovrà operarsi

Steve Botman, difensore del Newcastle, ha finito la stagione di Premier: il centrale si è infortunato al ginocchio e dovrà operarsi. La nota:

NOTA – «A seguito di ulteriori valutazioni, una scansione ha confermato che ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore durante la partita di sabato e dovrebbe tornare in azione entro sei-nove mesi. Il difensore centrale olandese ha inizialmente subito un infortunio al ginocchio nel settembre 2023 e ha optato per un piano di riabilitazione non chirurgico, decisione che lo ha visto tornare in azione a dicembre. Tutti al Newcastle United augurano a Sven una piena e rapida guarigione».