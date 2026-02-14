Infortunio Bruno Guimaraes: che stangata per il Newcastle e per il Brasile! Quanto dovrà stare fuori il centrocampista. Ultimissime

Infortunio Bruno Guimaraes: che tegola per il Newcastle e per il Brasile! Le condizioni e quanto tempo dovrà rimanere ai box. I dettagli

Una tegola pesantissima si abbatte sulla Premier League e, di riflesso, sulle ambizioni della Nazionale brasiliana. Le notizie che rimbalzano dall’Inghilterra e dal Sudamerica confermano lo scenario peggiore: Bruno Guimarães ha riportato un grave infortunio muscolare. Secondo quanto rivelato in esclusiva da ESPN Brasil, il centrocampista del Newcastle sarà costretto a un lungo stop che rischia di compromettere il finale di stagione e la preparazione al grande appuntamento estivo.

La diagnosi e i tempi di recupero

Gli esami strumentali non hanno lasciato scampo: la lesione è seria. Lo staff medico ha stimato un periodo di inattività compreso tra le 8 e le 10 settimane. Questo significa che il classe ’97 resterà lontano dai campi da gioco almeno fino alla seconda metà di aprile. Il giocatore ha già pianificato il rientro in patria: nelle prossime ore volerà in Brasile, dove inizierà immediatamente il percorso riabilitativo sotto la supervisione di specialisti di fiducia, in stretto contatto con i medici del club inglese.

Newcastle senza leader, Ancelotti preoccupato

L’assenza di Guimarães rappresenta un colpo durissimo per Eddie Howe. L’allenatore del Newcastle perde il suo uomo chiave nel momento decisivo della Premier League, con la lotta per i piazzamenti europei che entra nel vivo.

Ma l’allarme risuona forte soprattutto nel quartier generale della Seleção. Guimarães salterà matematicamente le prossime partite della Nazionale previste per la sosta di marzo, un banco di prova fondamentale per oliare i meccanismi in vista della Coppa del Mondo 2026. Il Commissario Tecnico Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari inamovibili. Se i tempi di recupero dovessero allungarsi, Bruno arriverebbe al ritiro pre-mondiale con pochissimi minuti nelle gambe, trasformando la sua convocazione in una vera e propria corsa contro il tempo.