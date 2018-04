Infortunio Calhanoglu: problema al ginocchio per il centrocampista

Hakan Calhanoglu ha dato forfait per la sfida contro il Torino, a causa di una leggera distorsione al ginocchio. Al suo posto Borini

Piccola tegola in casa Milan a pochi minuti dal fischio d’inizio contro il Torino. Un piccolo problema fisico ha escluso Hakan Calhanoglu. Il giocatore che doveva partire dal primo minuto ha dato forfait, al suo posto ci sarà Borini. L’ex Bayer Leverkusen soffre di un problema al ginocchio, una leggera distorsione che lo ha così costretto a fermarsi.

Le sue condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni con esami specifici per capire se il calciatore potrà tornare in campo già nel prossimo match in programma a San Siro contro il Benevento.