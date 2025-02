Infortunio Cambiaso, un dettaglio sarà decisivo per il suo rientro in campo: le ultime verso Juve Inter

Infortunio Cambiaso, questo dettaglio sarà decisivo per il suo rientro in campo: i dettagli e le ultimissime verso Juventus Inter

Sky Sport ha fornito le ultime novità sul calciatore bianconero Andrea Cambiaso verso Juve Inter, sfida in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Come appreso da Juventusnews24 l’esterno ha lavorato ancora a parte nella giornata di oggi e la sua presenza per il big match di Serie A è ancora in dubbio.

Nella giornata di domani ci saranno altre valutazioni alla Continassa e si capirà come risponderà l’esterno bianconera. Se non arriveranno risposte positive al 100% si deciderà quindi di tenerlo in panchina in vista della sfida di ritorno di Champions League contro il PSV.