Infortunio Cambiaso, l’esterno bianconero rischia di stare molto a lungo? Ecco le ultime novità tra campionato e Champions League

Infortunio Cambiaso, l’esterno bianconero in dubbio anche per Juve PSV, andata dei playoff di Champions League: le ultime novità

Sull’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla di Andrea Cambiaso, non convocato per la sfida di questa sera in casa del Como. La domanda però sorge spontanea: il terzino della Juve potrebbe esserci per l’andata dei playoff di Champions League contro il PSV?

Secondo il quotidiano, comunque, il rientro non sarebbe così tanto lontano, dall’altra però occorrerà aspettare giorno dopo giorno per capire le sue condizioni.