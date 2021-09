Infortunio Chiesa: buone notizie dagli esami strumentali. Le ultime

Chiesa-Juve, arrivano buone notizie dagli esami svolti al J Medical. Ecco le intenzioni di Allegri verso il Napoli

Arrivano buone notizie in casa Juve riguardo le condizioni di Chiesa. L’attaccante bianconero si è sottoposto questa mattina a nuovi esami al J Medical che, in base a quanto riferito da Sky Sport, hanno confermato l’assenza di lesioni muscolari.

Chiesa soffre ancora per il problema accusato in Nazionale al bicipite femorale della coscia e Allegri non vuole rischiare nulla. L’attaccante resta in dubbio per Napoli: Allegri deciderà venerdì.