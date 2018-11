Infortunio Danilo: il difensore ha accusato un problema muscolare

Infortunio Danilo, durante Chievo-Bologna, il difensore ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo

Il difensore brasiliano, nel corso della ripresa, ha lasciato il campo per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Gonzalez, infatti, il centrale di Inzaghi ha chiesto espressamente il cambio, in quanto non era più in grado di proseguire la sfida contro il Chievo. Difficile stabilire i tempi di recupero di Danilo. Nei prossimi giorni saranno effettuati gli accertamenti del caso: la sosta per le Nazionali, in questo senso, potrebbe aiutare a non fargli perdere troppe gare.