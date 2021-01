Infortunio Darmian: colpo alla schiena. Abbandona il campo in Roma-Inter

Brutte notizie per Antonio Conte: Darmian è costretto ad abbandonare il campo nel corso della gara contro la Roma. Le sue condizioni

Antonio Conte deve rinunciare a Matteo Darmian dopo mezz’ora nella gara contro la Roma. L’esterno nerazzurro ha subito un colpo alla schiena da Karsdorp in uno scontro di gioco e non ce l’ha fatta a restare in campo.

Al suo posto Conte ha dovuto inserire Ashley Young. Da valutare dunque le condizioni di Darmian anche in vista della Juve. Intanto arriva il comunicato dell’Inter sulle sue condizioni.

DARMIAN – «Matteo Darmian si è sottoposto a radiografia e risonanza magnetica presso la clinica Villa Stewart di Roma. Tutti gli accertamenti hanno dato esito negativo, confermata la forte contusione all’ala iliaca sinistra».