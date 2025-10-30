Infortunio de Bruyne, il recupero del giocatore del Napoli sarà suddiviso in ‘sette fasi’. Antonio Conte ha una speranza: i dettagli

Infortunio De Bruyne: tempi lunghi e percorso di recupero dettagliato per il fuoriclasse belga. Il rientro del belga non è previsto a breve.

L’infortunio di Kevin De Bruyne rappresenta una delle notizie più pesanti per il Napoli e per tutti gli appassionati di calcio. Il giocatore belga ha subito un grave problema al bicipite femorale della coscia destra, un infortunio che lo costringerà a uno stop di almeno quattro o cinque mesi. Dopo l’operazione eseguita con successo dal dottor Geert Declercq, l’ex centrocampista del Manchester City ha già iniziato il suo lungo percorso di recupero e riabilitazione.

Un recupero graduale e controllato

L’infortunio di De Bruyne non è di facile risoluzione e richiederà una gestione estremamente prudente. Il fisioterapista Lieven Maesschaelck seguirà passo dopo passo l’evoluzione del recupero, come riportato da DH Les Sports. Il programma è articolato in sette fasi progressive. Nelle prime quattro-sei settimane, De Bruyne dovrà limitare al minimo i movimenti e camminerà con le stampelle. In questa fase iniziale, l’obiettivo sarà controllare dolore, edema e infiammazione, con esercizi isometrici che permetteranno di stimolare il muscolo senza compromettere la sutura chirurgica.

Solo dopo questo periodo il centrocampista potrà ricominciare a muoversi più liberamente, lavorando sul riequilibrio muscolare e sulla stabilità. Successivamente, l’infortunio di De Bruyne entrerà in una fase più dinamica, in cui il belga potrà tornare a correre gradualmente e iniziare il lavoro di ri-atletizzazione insieme al preparatore atletico. L’obiettivo sarà recuperare progressivamente velocità, scatto e forza esplosiva, fino a raggiungere il 90-95% della sua intensità abituale, così da ridurre al minimo il rischio di ricadute.

Il ritorno in campo e le speranze di Conte

L’ultima tappa del percorso post-infortunio di De Bruyne si svolgerà a Napoli, dove il giocatore completerà la riabilitazione sul campo e sarà gradualmente reinserito negli allenamenti di gruppo, inizialmente evitando i contrasti diretti. L’equipe medica belga collaborerà costantemente con lo staff sanitario del club azzurro per monitorare i progressi e stabilire il momento ideale per il rientro.

L’allenatore Antonio Conte nutre la speranza di poter riabbracciare il suo campione già a metà marzo, in tempo per la fase decisiva della stagione. Tuttavia, tutto dipenderà dall’evoluzione del recupero e dalla risposta fisica del giocatore. L’infortunio di De Bruyne, pur essendo un duro colpo, non spegne la fiducia del Napoli: l’obiettivo è riavere il suo leader tecnico al top per il finale di campionato e, magari, per le sfide più importanti in Europa.