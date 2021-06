Olanda, De Ligt non ce la fa: l’annuncio di De Boer

Matthijs De Ligt è sulla via del recupero dopo l’infortunio: ecco quali sono le condizioni del difensore per Olanda Ucraina

Domenica sera l’Olanda farà il suo esordio in Euro 2020 contro l’Ucraina. Matthijs De Ligt, che si è fermato qualche giorno fa per un problema all’inguine, sembra star meglio ma non sarà ancora a disposizione del ct per la prima gara del girone.

Domani, come ha spiegato Frank de Boer, il giocatore non ci sarà. «De Ligt non farà parte della nostra selezione» ha spiegato l’allenatore.

