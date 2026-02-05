Connect with us
Infortunio Depaoli, quanto manca per il ritorno in campo del giocatore della Sampdoria? Le ultimissime

1 ora ago

Infortunio Depaoli, i tempi di recupero aggiornati per il calciatore della Sampdoria: ecco quando tornerà in campo

La Sampdoria intensifica il lavoro in vista della ripresa del campionato di Serie B e uno dei nodi principali riguarda il recupero di Fabio Depaoli. Il terzino, fermato a fine gennaio da una lesione muscolare, segue un programma di riabilitazione mirato e spinge per tornare in campo il prima possibile.

Lesione e tempi di recupero

Depaoli ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Le stime mediche indicano ancora circa una settimana per completare il percorso di guarigione, ma il giocatore sta cercando di accelerare i tempi con sedute specifiche e lavoro individuale. La sua determinazione è evidente, tuttavia lo staff sanitario e la dirigenza mantengono un approccio prudente per non compromettere la condizione fisica a lungo termine.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il valore di Depaoli per la squadra

Il ritorno di Depaoli rappresenterebbe un rinforzo importante per l’allenatore Angelo Gregucci. La sua esperienza e la capacità di spinta sulla fascia destra offrono soluzioni offensive e copertura difensiva che la Sampdoria considera fondamentali nelle gare decisive della stagione. La presenza del terzino aumenterebbe le opzioni tattiche e la solidità della squadra nelle prossime partite.

Tra speranza e cautela

La società preferisce non forzare i tempi: la priorità è garantire un recupero completo e senza ricadute. Se il rientro dovesse avvenire nei tempi previsti, Depaoli potrebbe essere subito utile per le sfide chiave che attendono la Sampdoria. Per ora resta però un equilibrio tra la speranza di riaverlo presto e la necessità di tutelarne la salute.

