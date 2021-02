Infortunio Deulofeu: contusione al ginocchio per il giocatore spagnolo che sarà indisponibile per il match contro il Parma

Secondo quanto riporta TuttoUdinese, Gerard Deulofeu avrebbe rimediato una brutta contusione al ginocchio nella giornata di ieri.

Lo spagnolo sarà costretto a saltare la partita contro il Parma in programma per il weekend. Molto difficile se non impossibile che il giocatore riesca a recuperare in tempo per la partita.