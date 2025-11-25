Infortunio Dodo, le sensazioni non sono assolutamente positive: la Fiorentina rischia di perdere il brasiliano per tanto tempo. I possibili tempi di recupero

Infortunio Dodo, il giocatore potrebbe rientrare direttamente nel 2026. Le sensazioni sui tempi di recupero in casa Fiorentina non sono positive

Il percorso di Dodò in questa stagione della Fiorentina somiglia a un vero e proprio stop & go. Da una parte ci sono accelerazioni fulminee, la capacità di bruciare gli avversari in pochi istanti, dall’altra c’è stato uno stop doloroso e inaspettato, che ha lasciato tifosi e squadra con il fiato sospeso. L’infortunio di Dodo di sabato scorso, infatti, ha interrotto bruscamente il suo apporto in campo: il brasiliano ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo soli 45 minuti, costretto negli spogliatoi da una problematica fisica che già inizialmente aveva destato preoccupazione.

La situazione era apparsa subito complessa. Domenica, la Fiorentina aveva deciso di rinviare gli esami strumentali, segnale che si temeva la presenza di un edema, condizione che rende difficili diagnosi immediate e precise. Ed è stato proprio ciò che si è confermato ieri: Dodò si è sottoposto a nuovi accertamenti, ma la natura dell’edema ha impedito di stabilire con chiarezza l’entità del problema. L’incertezza, dunque, resta alta, e il giocatore continuerà a essere monitorato attentamente dallo staff medico viola nei prossimi giorni.

L’infortunio di Dodo non è solo un ostacolo fisico, ma anche tattico per la Fiorentina. L’esterno brasiliano, con la sua velocità e le sue incursioni sulla fascia, rappresenta un elemento chiave per la manovra offensiva di Italiano. La sua assenza obbliga il tecnico a ripensare soluzioni alternative, sia per la fase difensiva che per l’attacco, e costringe la squadra a rivedere equilibri già consolidati. La speranza è di evitare ulteriori complicazioni e di permettere a Dodò di rientrare in campo in sicurezza, senza forzare tempi che potrebbero aggravare il problema.

Al momento, i segnali sono contrastanti: da un lato c’è la fiducia nello straordinario potenziale del giocatore, dall’altro la cautela dettata dalla prudenza medica. L’obiettivo dello staff tecnico e dello stesso Dodò è chiaro: tornare a disposizione pienamente per la Fiorentina il prima possibile, ma senza correre rischi inutili. L’infortunio di Dodo, dunque, segna una sosta forzata, ma non spegne la speranza di rivedere presto il brasiliano accelerare sulla fascia come nelle migliori giornate, pronto a far male agli avversari e a guidare la manovra viola con la sua tipica energia.

Con la Fiorentina che osserva con attenzione e i tifosi in ansia, la fase di stop sarà solo temporanea: il talento di Dodò aspetta di ripartire, più determinato che mai.