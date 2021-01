La Juventus scenderà in campo mercoledì sera per sfidare il Napoli in Supercoppa. Ma senza Paulo Dybala

Paulo Dybala ha saltato il match di campionato contro l’Inter e salterà anche la Supercoppa contro il Napoli. Secondo Tuttosport infatti, l’attaccante argentino, out per un infortunio, non sarà a disposizione di Pirlo per la finale.

Il giocatore numero 10 infatti dovrebbe saltare anche la gara di domenica contro il Bologna per poi rientrare a fine mese.