Infortunio Dybala: le ultime sulla Joya in vista di Lazio-Juve

Infortunio Dybala: le ultime sulle condizioni dell’attaccante argentino in vista della sfida tra Lazio-Juve

Secondo quanto riferito da Francesco Cosatti a Sky Sport, Paulo Dybala non giocherà la sfida della notte tra la sua Argentina e il Brasile. Per via dell’infortunio rimediato contro l’Uruguay, l’attaccante non verrà rischiato, ma starà vicino alla squadra nel delicato incontro.

Al termine della sfida, la Joya salirà su un volo privato che lo porterà in Europa, ed è atteso a Torino nella notte tra mercoledì e giovedì. Proprio giovedì verrà valutato dallo staff medico della Juventus, con la sua presenza per il 20 novembre con la Lazio che resta in forte dubbio.