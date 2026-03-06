Infortunio Dybala, com’è andato l’intervento al ginocchio? Le parole del professor Mariani

Infortunio Dybala, ecco i dettagli dell’intervento chirurgico al ginocchio svelano un quadro clinico inaspettato per lo staff medico giallorosso

La Roma affronta una situazione molto delicata legata alle condizioni fisiche di Paulo Dybala. Il talento offensivo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un problema articolare che lo stava condizionando pesantemente. L’assenza del calciatore rappresenta una tegola importante per le ambizioni della squadra in questa stagione agonistica.

Per fare piena luce sulla reale entità dell’infortunio e sui successivi passi da compiere per la completa riabilitazione, è intervenuto direttamente il professore Pier Paolo Mariani, il noto specialista che si è occupato in prima persona dell’operazione. Le sue attese parole, rilasciate ai microfoni dell’emittente Sky Sport, chiariscono l’intero percorso medico affrontato dal giocatore e definiscono le esatte tempistiche necessarie per rivederlo in campo, rivelando ai tifosi la vera natura del trauma articolare.

PAROLE – «L’intervento è stato deciso ieri, dopo un consulto con il dottor Petrucci. La prima diagnosi è stata una lesione meniscale: a questo, però, non si associavano chiari segni dopo la risonanza magnetica. Per cui c’è stato un attimo di dubbio e ieri abbiamo deciso con il dottor Petrucci di fare un’artroscopia diagnostica e poi chirurgica. Tempi di recupero? Quello che abbiamo trovato è stata una rottura longitudinale completa del menisco esterno, la chiamiamo a manico di seppia. Era quella che dava la sensazione al giocatore che qualcosa si muovesse. I tempi di recupero, intesi come fuoriuscita da area ortopedica, sono di 45 giorni: poi i tempi del rientro in campo sarà deciso dallo staff della Roma, e infine dal mister».

L’ambiente sportivo attende ora con molta ansia il completamento di questi 45 giorni di stretta degenza medica, auspicando un decorso lineare e totalmente privo di complicazioni. Solo al termine di questo periodo fondamentale, l’intero staff tecnico giallorosso potrà valutare il definitivo rientro.