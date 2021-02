Paulo Dybala non ci sarà contro il Napoli: il numero 10 bianconero ha accusato di nuovo dolore e con ogni probabilità non sarà convocato

Stando a quanto appreso da JuventusNews24.com l’argentino avrebbe sentito un lieve riacutizzarsi del dolore.