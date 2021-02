Infortunio Dzeko: lesione all’adduttore sinistro. I tempi di recupero

Infortunio Dzeko: lesione all’adduttore sinistro per l’attaccante bosniaco dopo il match vinto contro lo Sporting Braga. Le ultime

Tegola per Paulo Fonseca e per tutta la Roma. Edin Dzeko ha riportato una lesione all’adduttore sinistro che dovrà tenerlo out per due settimane.

L’attaccante quindi non sarà a disposizione per il match di domenica sera contro il Milan e dovrà saltare anche le partite contro Fiorentina e Genoa. Possibile un ritorno o contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League o contro il Parma in campionato.