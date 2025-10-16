Infortunio Estupiñán: buone notizie per il Milan. La situazione in vista contro la Fiorentina - Calcio News 24

Infortunio Estupiñán: buone notizie per il Milan in vista della Fiorentina. La situazione attuale

Dopo giorni di apprensione legati alle condizioni fisiche dei nazionali, per il Milan arrivano finalmente aggiornamenti confortanti sul fronte infermeria. In particolare, c’è ottimismo riguardo all’infortunio di Estupiñán, il terzino sinistro ecuadoriano che aveva destato preoccupazione durante la pausa per le nazionali.

Il laterale, che ha accusato un fastidio alla caviglia durante l’amichevole tra Ecuador e Stati Uniti, è stato gestito con grande cautela dallo staff tecnico della sua selezione. Proprio per evitare ricadute o peggioramenti, Estupiñán è rimasto in panchina nella successiva sfida contro il Messico, osservando i compagni senza scendere in campo.

Un atteggiamento prudente che ha dato i suoi frutti: i controlli effettuati al suo rientro in Italia hanno escluso lesioni gravi. L’infortunio di Estupiñán si è rivelato meno serio del previsto, e il recupero è ormai completato. Il giocatore si è allenato regolarmente con il gruppo, lasciando intendere che sarà a disposizione per la sfida di domenica sera a San Siro contro la Fiorentina.

Una notizia fondamentale per il tecnico rossonero, che può tornare a contare sulla sua prima scelta sulla fascia mancina. Con una difesa già falcidiata da altri stop, come quelli di Kalulu e Thiaw, il ritorno in campo di Estupiñán rappresenta una boccata d’ossigeno. Il suo contributo è prezioso sia in fase difensiva, grazie alla velocità e al senso della posizione, sia nella spinta offensiva, dove garantisce ampiezza e profondità alla manovra.

L’infortunio di Estupiñán, seppur lieve, aveva generato timori all’interno dell’ambiente rossonero, viste le delicate sfide in arrivo in campionato e in Europa. Tuttavia, il responso medico ha rassicurato tutti: il laterale sarà arruolabile e, con ogni probabilità, partirà titolare contro la squadra viola.

Il suo recupero consente allo staff tecnico di non dover improvvisare soluzioni d’emergenza, mantenendo l’assetto difensivo ben collaudato. Il Milan, con Estupiñán sulla sinistra, potrà affrontare la Fiorentina con maggiore fiducia, cercando di ritrovare solidità e continuità dopo le ultime settimane complicate.

