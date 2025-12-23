Infortunio Folorunsho, brutte notizie per il Cagliari e Pisacane: confermato il problema al legamento. Ecco i tempi di recupero

Infortunio Folorunsho, brutte notizie per Pisacane. Confermata la distrazione del legamento collaterale mediale. Almeno un mese di stop

Il Cagliari si trova a dover affrontare una battuta d’arresto significativa nel momento più delicato della stagione a causa dell’infortunio di Folorunsho. Durante la recente partita contro il Pisa, il centrocampista rossoblù Michael Folorunsho ha subito un trauma al ginocchio destro che ha richiesto accertamenti approfonditi per definirne la gravità. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale, un tipo di lesione che impone uno stop di circa trenta giorni.

La notizia dell’infortunio di Folorunsho ha inevitabilmente scosso l’ambiente cagliaritano. Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, dovrà riorganizzare il centrocampo, trovando soluzioni alternative per sostituire l’apporto fisico e tecnico del centrocampista nigeriano. Folorunsho era un punto di riferimento del reparto, capace di garantire copertura difensiva, dinamismo e capacità di inserimento negli ultimi metri: caratteristiche che ora mancheranno nelle prossime gare.

Secondo quanto comunicato dal club, Folorunsho ha già iniziato l’iter riabilitativo sotto la stretta supervisione dello staff medico del Cagliari. Il programma di recupero è stato impostato in maniera prudente, seguendo step graduali per evitare rischi di ricaduta: inizialmente si lavora per ridurre l’infiammazione e stabilizzare l’articolazione, successivamente il centrocampista passerà a esercizi di rinforzo muscolare e ripresa della mobilità e della stabilità del ginocchio.

Lo staff sanitario monitorerà costantemente i progressi di Folorunsho, effettuando controlli periodici per valutare l’evoluzione della lesione e l’adeguatezza del recupero. L’obiettivo è reinserire il centrocampista nel gruppo solo quando le condizioni saranno pienamente ottimali, evitando forzature che potrebbero prolungare l’assenza o peggiorare l’infortunio. La gestione attenta e metodica dell’infortunio di Folorunsho dimostra l’attenzione del club nei confronti della salute dei propri giocatori e la volontà di preservarne la carriera.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del giocatore, l’ambiente isolano resta in apprensione, ma anche fiducioso. La speranza dei tifosi e della società è di rivedere Folorunsho in campo il prima possibile, pronto a dare nuovamente il suo contributo alla causa rossoblù. La sua assenza, pur pesante, viene gestita con cautela per garantire un ritorno sicuro e completo, capace di rafforzare il centrocampo del Cagliari nelle settimane decisive della stagione.

In sintesi, l’infortunio di Folorunsho rappresenta un momento complicato per la squadra, ma la prudenza adottata nello sviluppo del programma di recupero lascia ben sperare per un rientro efficace e duraturo.