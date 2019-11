Infortunio Ghoulam: appena rientrato si è fermato ancora. Salterà Napoli Milan, da valutare la gravità

Faouzi Ghoulam non ci sarà sabato contro il Milan, è quanto riportato stamattina dal Corriere dello Sport. Appena rientrato da uno stop di venti giorni per un problema muscolare, il terzino del Napoli non trova pace e si ferma nuovamente, da valutare la gravità dell’infortunio.

Oltre a Ghoulam salterà l’importante sfida Milik, mentre Mario Rui e Allan sono in fase di recupero e potrebbero tornare a disposizione di Ancelotti.