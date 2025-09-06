Infortunio Gudmundsson, come sta l'attaccante della Fiorentina? Le novità - Calcio News 24

Infortunio Gudmundsson: ansia Fiorentina, ma arrivano segnali positivi

L’infortunio di Gudmundsson durante il match tra Islanda e Azerbaigian ha immediatamente acceso l’allarme tra i tifosi della Fiorentina. L’attaccante islandese, uscito anticipatamente dal campo, ha fatto temere il peggio, soprattutto in vista dei prossimi impegni della squadra viola. A fare chiarezza, almeno in parte, è intervenuto nel post-partita il commissario tecnico dell’Islanda, Arnar Gunnlaugsson: «Speriamo in una diagnosi migliore domani. Si è storto leggermente la caviglia e nei prossimi giorni valuteremo se potrà essere disponibile per la partita contro la Francia».

L’infortunio di Gudmundsson arriva in un momento delicato per la Fiorentina, che punta molto sull’ex Genoa per la nuova stagione. Tuttavia, le prime notizie provenienti da Firenze sembrano rassicuranti. Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, lo staff medico del club si è prontamente messo in contatto con il giocatore, ricevendo risposte incoraggianti sul suo stato fisico. L’entità del problema, almeno al momento, non sembrerebbe grave, anche se sarà necessaria la massima cautela.

L’attaccante resta ancora tra i convocati della Nazionale islandese e, salvo peggioramenti, potrebbe essere regolarmente a disposizione per la gara in programma il 9 settembre contro la Francia a Parigi. Tuttavia, come sottolineato anche dallo stesso Gunnlaugsson, la situazione sarà monitorata quotidianamente. La prudenza resta d’obbligo, soprattutto per evitare ricadute che potrebbero compromettere l’inizio della stagione con la Fiorentina.

L’infortunio di Gudmundsson, dunque, per ora non preoccupa eccessivamente, ma resta sotto osservazione. In casa viola si spera di poter riabbracciare presto il numero 10 al 100% della forma. Il giocatore, che ha già dimostrato grande adattabilità e spirito di sacrificio, è considerato un tassello fondamentale nello scacchiere di Vincenzo Italiano, e un suo eventuale stop prolungato rappresenterebbe un problema non di poco conto.

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della federazione islandese o del club, i tifosi possono tirare un piccolo sospiro di sollievo: l’infortunio di Gudmundsson, almeno per ora, non sembra essere grave. Ma sarà fondamentale attendere i prossimi aggiornamenti medici per capire se potrà essere subito disponibile sia in Nazionale che in Serie A.