Infortunio Gunter: svelato il motivo del forfait contro l’Atalanta

Gunter non è nella lista dei convocati per la gara contro l’Atalanta: ecco il problema che affligge il difensore del Verona. Le sue condizioni

Ivan Juric è costretto a rinunciare a Gunter per la sfida contro l’Atalanta. Il difensore, infatti, non risulta tra i convocati per la gara contro i nerazzurri valida per il lunch match di Serie A.

Gunter, come riporta calciohellas.it, avrebbe accusato un risentimento muscolare al soleo sinistro. Defezione abbastanza grave per Juric senza un difensore di esperienza e di sicuro affidamento.