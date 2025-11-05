Infortunio Hakimi, novità importanti sulle condizioni dell'esterno. Spunta una data sul recupero - Calcio News 24

Infortunio Hakimi: distorsione alla caviglia, ma niente intervento chirurgico

L’infortunio di Achraf Hakimi ha fatto tremare i tifosi del Paris Saint-Germain e della nazionale marocchina, ma il peggio sembra essere scongiurato. Durante la sfida di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, terminata 1-2 per i tedeschi, il terzino destro è stato vittima di un duro intervento da parte di Luis Díaz, che lo ha costretto ad abbandonare il campo in evidente dolore.

Secondo quanto riportato dai media francesi, tra cui L’Équipe e RMC Sport, l’infortunio Hakimi consiste in una grave distorsione alla caviglia sinistra, ma fortunatamente non si tratta di una frattura o di una lesione ai legamenti che richiederebbe un’operazione chirurgica. Una notizia che, pur confermando l’indisponibilità del giocatore per diverse settimane, rappresenta comunque un sospiro di sollievo per il PSG e per la nazionale del Marocco.

Il club parigino, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che il giocatore dovrà restare fermo per circa sei settimane prima di poter tornare ad allenarsi con il gruppo. In pratica, ciò significa che Hakimi salterà diverse partite importanti di campionato e Champions League, ma dovrebbe riuscire a recuperare in tempo per partecipare alla Coppa d’Africa 2026, obiettivo dichiarato del terzino.

L’infortunio di Hakimi arriva in un momento delicato per il PSG, che sta cercando di consolidare la propria posizione in Ligue 1 e di affrontare al meglio la seconda parte della stagione europea. Luis Enrique, tecnico dei parigini, dovrà dunque fare affidamento su soluzioni alternative per la fascia destra, come Mukiele o Danilo Pereira, in attesa del pieno recupero del campione marocchino.

Nonostante il dolore e la delusione, Hakimi ha mostrato il suo consueto ottimismo sui social, ringraziando i tifosi per i messaggi di sostegno e assicurando che tornerà “più forte di prima”. La sua determinazione non è una sorpresa: già in passato il giocatore aveva dimostrato una straordinaria capacità di recupero e una mentalità vincente.

In sintesi, l’infortunio Hakimi rappresenta un colpo duro ma non definitivo. Il difensore dovrà affrontare un periodo di stop e riabilitazione, ma l’assenza non sarà lunga quanto temuto inizialmente. Se tutto procederà come previsto, Achraf Hakimi sarà pronto a tornare protagonista con la maglia del PSG e del Marocco entro la fine dell’inverno.

