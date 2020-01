Infortunio Harry Kane: serio guaio muscolare per l’attaccante

Infortunio Harry Kane: l’attaccante del Tottenham ha riportato un serio guaio muscolare che lo terrà ai box per un po’

Brutta tegola per il Tottenham e per Josè Mourinho. Gli Spurs rischiano di perdere il loro attaccante migliore per un bel periodo. Harry Kane, infatti, ha chiesto il cambio durante il match perso contro il Southampton: si ipotizza un serio guaio muscolare per l’attaccante inglese.

Inoltre, come riferisce il giornalista inglese Dan Kilpatrick, Harry Kane ha lasciato il St Mary’s Stadium in stampelle.