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Infortunio Hien, il difensore dell’Atalanta si ferma in nazionale: problema muscolare e condizioni da valutare

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

52 minuti ago

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Infortunio Hien, si ferma in nazionale il centrale dell’Atalanta: fastidio muscolare e situazione da monitorare. Le ultime

Brutte notizie per l’Atalanta e per la Svezia durante la sfida contro l’Ucraina, valida per i playoff europei verso il Mondiale 2026. Isak Hien, schierato titolare, è stato costretto a lasciare il campo al 37’ dopo aver accusato un problema alla coscia sinistra. Le sue condizioni non sono ancora definite e saranno valutate con maggiore precisione nelle prossime ore.

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Le prime indicazioni parlano di un fastidio muscolare che ha spinto lo staff svedese a sostituirlo immediatamente, alimentando la preoccupazione anche in casa Atalanta. Il club nerazzurro attende ora aggiornamenti ufficiali dalla federazione svedese, che sottoporrà il difensore agli esami necessari per chiarire l’entità dell’infortunio e stimare eventuali tempi di recupero.

Per la Dea si tratta di una situazione delicata in vista del prossimo impegno di campionato, previsto per lunedì 6 aprile sul campo del Lecce. Un eventuale stop di Hien rappresenterebbe un’assenza pesante per la retroguardia di Palladino, motivo per cui il centrale svedese è da considerare, al momento, in forte dubbio per la prossima gara di Serie A.

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