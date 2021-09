Infortunio Ibrahimovic: buone notizie per Pioli dopo l’ultimo allenamento

Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo: buone notizie per Pioli verso Milan Lazio. Ecco le ultime da Milanello

Buone notizie in casa Milan in vista degli impegni futuri. Zlatan Ibrahimovic è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo, dimostrandosi in via di guarigione dall’infortunio al ginocchio che lo aveva fermato già al termine della scorsa stagione.

Può sorridere anche Pioli, che potrebbe avere un’arma in più in vista di Milan-Lazio: il nome dell’attaccante svedese, probabilmente, tornerà nella lista dei convocati.