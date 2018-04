Infortunio Immobile: a rischio per Fiorentina-Lazio

L’attaccante non è al meglio dopo il derby con la Roma. Infortunio Immobile: il centravanti è a rischio per la Fiorentina? Le ultimissime

Ciro Immobile salta Fiorentina–Lazio? L’attaccante della Lazio ha postato un video su Instagram che lo ritrae alle prese con un doppio problema fisico. La sfida di domenica sera con la Roma è stata dispendiosa, sotto ogni punto di vista, e Ciro ha pagato le conseguenze di un match combattuto. Il giocatore ha postato un video, accompagnato da un ironico «E siamo a quota due» mentre si sottopone ad alcune cure. Infortunio Immobile: le ultimissime.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Lazionews24.com, l’attaccante ha un problema alla caviglia e un altro alla coscia e rischia di saltare la gara di Firenze contro la Fiorentina. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più. Vedendo il video postato dal giocatore non c’è da aspettarsi nulla di buono soprattutto visto il poco tempo a disposizione per recuperare. La Lazio infatti, come gli altri club (ad eccezione di Inter e Cagliari che giocheranno l’anticipo) scenderà in campo mercoledì sera per il turno infrasettimanale. Inzaghi attende e nel frattempo fa ‘scaldare’ Caicedo. Presto nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Ciro Immobile: Lazio in ansia.