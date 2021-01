Infortunio Insigne: problema alla caviglia. Le condizioni dell’attaccante

Roberto Insigne è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso della gara tra Crotone e Benevento: le sue condizioni

Giornata complicata oggi a Crotone per il Benevento, non solo dal punto di vista del risultato. I giallorossi appaiono in balia del Crotone, voglioso di fare risultato in chiave salvezza.

Non basta questo perchè si registra l’infortunio di Roberto Insigne: intorno al 40′ del primo, l’attaccante è stato costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia. Dentro al suo posto Caprari.