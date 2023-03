Infortunio Kalulu, il milanista lascia il ritiro della Francia: ecco come sta

Infortunio Kalulu, il difensore del Milan ha lasciato il ritiro della Francia per alcuni problemi: ecco le sue condizioni

Allarme in casa Milan per le condizioni di Pierre Kalulu che, stando a quanto segnalato da RMC Sport, è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale francese Under 21 per un problema al polpaccio accusato nel corso dell’ultimo allenamento.

Da valutare ovviamente l’entità delle sue condizioni, mentre Deschamps lo rimpiazzerà con Ismael Doukouré dello Strasburgo.