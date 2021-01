Infortunio Karamoh, altra tegola in casa Parma: le sue condizioni

Altra tegola in casa Parma nella sfortunata gara contro l’Atalanta: fuori per un problema alla coscia destra Yann Karamoh

Non c’è pace in casa Parma in queste ultime settimane. Momento difficile per la squadra di Fabio Liverani che non raccoglie risultati e perde anche uomini importanti.

Nel corso dei primi minuti di gioco della gara contro l’Atalanta, si è fermato per un problema alla coscia destra Yann Karamoh: costretto al cambio, l’attaccante ex Inter è stato sostituito da Mihaila al 9′ del primo tempo.