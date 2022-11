Si allungano i tempi di recupero per Moise Kean, la Juve resta in ansia ma potrebbe rivederlo in campo nel 2023

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, contro l’Inter non ci sarà ed è in dubbio anche per le prossime sfide di campionato prima della sosta.