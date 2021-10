Infortunio Kingsley: rottura del perone per il giocatore del Bologna

Michael Kingsley, centrocampista del Bologna, ha riportato la rottura del perone, come comunicato dal club rossoblu

Lungo stop si prevede per Michael Kingsley. Il giovane nigeriano, infortunatosi in occasione di Udinese-Bologna, ha infatti riportato la rottura del perone, come comunicato dal club emiliano.

COMUNICATO – «Gli accertamenti cui è stato sottoposto Michael Kingsley hanno evidenziato la frattura scomposta del perone sinistro».