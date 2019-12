Infortunio Kluivert, arriva il responso sul problema accusato a Verona

Infortunio Kluivert, ecco il responso sul problema accusato a Verona. Per l’olandese edema al flessore della coscia sinistra

Justin Kluivert è stato costretto a lasciare la gara contro l’Hellas Verona per infortunio pochi minuti dopo aver realizzato il gol del momentaneo vantaggio per la Roma. L’olandese si è sottoposto ai controlli medici del caso.

È stata evidenziato un edema al flessore della coscia sinistra che, di fatto, lo mette in dubbio per la prossima importante gara, in programma venerdì a San Siro contro l’Inter di Antonio Conte.