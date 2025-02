Infortunio Kolasinac: le condizioni del giocatore dell’Atalanta uscito contro il Torino

Infortunio Kolasinac: le condizioni del calciatore dell’Atalanta uscito alla mezzora di gioco per un problema contro il Torino

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini, che alla mezzora di gioco in Atalanta Torino, ha dovuto lasciare il campo per infortunio.

Per lui si dovrebbe trattare di risentimento muscolare al flessore destro: al suo posto è entrato Toloi, mentre nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà agli esami medici per capire l’entità del danno in vista delle prossime partite.