Infortunio Kouamé, il messaggio del giocatore: «Penso già al rientro»

Infortunio Kouamé, il giocatore del Genoa manda un messaggio: «Affronto tutto col sorriso, conto già i giorni per il rientro»

Momento sfortunatissimo per Christian Kouamé che, in Coppa D’Africa Under 23, ha rimediato la rottura del crociato del ginocchio. Nella giornata di lunedì si sottoporrà a intervento chirurgico e, intanto, ha voluto mandare un messaggio tramite Instagram:

«Sono sempre stato abituato ad affrontare tutto con il sorriso. I momenti belli, quelli da ricordare, ma anche quelli più brutti e difficili, proprio come questo. Non ci voleva, è vero. Ma io sono fatto così, rispondo a questo infortunio proprio con un sorriso, iniziando già a contare i giorni, e con una voglia matta di tornare. Più forte di prima».