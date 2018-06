Infortunio Kvist, tegola per la Danimarca: le ultime

Infortunio Kvist in Perù-Danimarca: le ultime sulle condizioni del centrocampista

Infortunio Kvist, brutte notizie per Age Hareide. Si sta giocando in questi minuti la sfida Perù-Danimarca e il commissario tecnico della formazione nordica è stato costretto a operare il primo cambio dopo appena 36’: fuori William Kvist e dentro Lass Schone. Il mediano classe 1982 ha incassato una ginocchiata involontaria al costato da Jefferson Farfan durante un contrasto aereo. Entrati in campo i sanitari danesi, il calciatore è stato trasportato negli spogliatoi in barella: botta troppo dura per tornare sul terreno di gioco. Attesi aggiornamenti sulle sue condizioni: tegola per la Danimarca.