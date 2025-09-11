Infortunio Leao, ko fatale per l'attaccante: salterà la gara con il Bologna. Le ultime - Calcio News 24

Infortunio Leao: niente Bologna, Allegri costretto a reinventare l’attacco del Milan

L’infortunio di Leao continua a condizionare i piani del Milan. L’attaccante portoghese non sarà a disposizione per la sfida di domenica contro il Bologna. Nonostante gli esami clinici abbiano confermato la guarigione completa dal problema al polpaccio destro, il numero 10 rossonero non è stato convocato per precauzione. Come riportato da Gazzetta.it, Leao ha ancora sensazioni poco rassicuranti a livello muscolare: sente il muscolo “bloccato” e non completamente sciolto. Di conseguenza, lo staff medico e tecnico ha preferito evitare rischi e rinviare il rientro.

L’infortunio di Leao si conferma dunque un nodo delicato in questa fase iniziale della nuova gestione firmata Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, appena arrivato sulla panchina del Milan, dovrà ridisegnare l’attacco senza uno dei giocatori più determinanti della rosa. La velocità, l’imprevedibilità e la capacità di saltare l’uomo di Leao sono qualità uniche, difficilmente replicabili da altri interpreti.

La decisione di non rischiarlo conferma la nuova filosofia di lavoro introdotta da Allegri: massima attenzione alla condizione fisica dei singoli e gestione prudente dei recuperi. Il Milan è in fase di ricostruzione e l’obiettivo è quello di arrivare a primavera con tutti i titolari in forma, evitando ricadute che possano compromettere la stagione.

In parallelo, il club si muove sul mercato. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare, al lavoro per dare ad Allegri una rosa più completa, sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco, proprio alla luce dell’infortunio di Leao. L’intenzione è quella di affiancare al portoghese alternative valide, capaci di garantire continuità anche in sua assenza.

Contro il Bologna, l’assenza di Leao potrebbe dare spazio a chi finora ha avuto meno minutaggio. È un’opportunità per testare soluzioni nuove e verificare la reale profondità della rosa. Allegri potrà sfruttare il momento per valutare profili come Okafor o Chukwueze, in cerca di conferme.

L’infortunio di Leao non sembra grave, ma la prudenza è d’obbligo. I tifosi rossoneri sperano di rivedere presto il loro fuoriclasse in campo, al massimo della condizione. Perché un Milan competitivo ha bisogno del miglior Leao, ma anche di una squadra in grado di reggere l’urto quando lui non c’è.