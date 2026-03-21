Infortunio Leao, allarme rientrato per Allegri? Gli esami rassicurano il Milan dopo il nuovo fastidio

Infortunio Leao, sos scongiurato: gli esiti degli esami tranquillizzano il Milan e Massimiliano Allegri

Buone notizie per Massimiliano Allegri sul fronte offensivo. Come appreso da MilanNews24, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Rafael Leao hanno escluso lesioni all’adduttore destro. L’ala portoghese, celebre per la sua esplosività, ha dunque evitato il peggio dopo il riacutizzarsi del fastidio che si era ripresentato ieri, interrompendo un mese di relativa tranquillità.

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Nonostante l’esito rassicurante degli accertamenti, il numero dieci non sarà a disposizione per la sfida odierna contro il Torino di Roberto D’Aversa. Il fastidio muscolare impone prudenza e lo staff rossonero ha scelto di non rischiarlo. Leao, però, partirà comunque per il Portogallo, dove verrà valutato dallo staff medico della nazionale in vista dei prossimi impegni internazionali.

Il Milan spera di riaverlo al massimo della forma dopo la sosta, confidando che il lavoro con la selezione lusitana e il periodo di recupero possano restituire a Pioli un giocatore pienamente recuperato. L’obiettivo è evitare ricadute e riportare Leao al top per la fase decisiva della stagione.