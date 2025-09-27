Infortunio Leao, riuscirà ad esserci l'attaccante per Napoli Milan - Calcio News 24

Infortunio Leao: dubbi sulla presenza contro il Napoli, il Milan adotta la linea della prudenza

Cresce l’attesa per il big match di Serie A tra Milan e Napoli, in programma domenica sera a San Siro. Tuttavia, l’attenzione dei tifosi rossoneri è tutta concentrata su un punto interrogativo che rischia di condizionare l’andamento della gara: l’infortunio di Leao. Il talento portoghese, infatti, non è ancora certo di poter scendere in campo contro i partenopei, e il club sta valutando ogni aspetto con estrema cautela.

A fornire un aggiornamento sulle condizioni di Rafael Leao è stato il giornalista Matteo Moretto, secondo cui l’esterno offensivo verrà molto probabilmente convocato per la sfida, ma la sua effettiva presenza sul terreno di gioco resta in forte dubbio. Il Milan, infatti, sta seguendo una politica di gestione estremamente attenta dell’infortunio di Leao, per evitare ricadute o complicazioni che potrebbero compromettere il prosieguo della stagione.

Nonostante il grande valore del giocatore e l’importanza della partita contro una diretta concorrente, lo staff tecnico e medico dei rossoneri — con l’avallo dell’allenatore Stefano Pioli (e non Massimiliano Allegri, come erroneamente riportato da alcune fonti) — preferisce non correre rischi inutili. Il problema muscolare accusato da Leao nelle scorse settimane sembra in via di risoluzione, ma il responso definitivo arriverà solo dopo le ultime sedute di allenamento e i controlli clinici previsti alla vigilia della gara.

L’infortunio di Leao rappresenta una delle variabili più importanti in vista di Milan-Napoli. Con lui in campo, la squadra guadagna profondità, velocità e imprevedibilità sulle fasce. Senza di lui, Pioli dovrà probabilmente affidarsi a soluzioni alternative come Okafor o Pulisic, con un assetto tattico differente e meno esplosivo.

La decisione finale sarà presa solo a ridosso del match, tenendo conto non solo della forma fisica del giocatore, ma anche della strategia da adottare contro un Napoli che, pur non essendo più dominante come lo scorso anno, resta un avversario temibile.

In definitiva, l’infortunio di Leao continua a tenere in apprensione l’ambiente milanista. La speranza è quella di rivederlo in campo già domenica sera, ma il Milan sa bene che la gestione intelligente di un recupero è più importante di una singola partita.