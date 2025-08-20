Infortunio Leao, la situazione attuale intorno all'attaccante del Milan. Il punto - Calcio News 24

Infortunio Leao: allarme in casa Milan, salta le prossime partite? La situazione

Brutte notizie per il Milan e i suoi tifosi: l’infortunio Leao rischia di complicare l’inizio di stagione dei rossoneri. Nella giornata del 19 agosto 2025, l’attaccante portoghese si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro. Sebbene la lesione non sia grave, lo staff medico ha deciso di adottare un approccio prudente, monitorando quotidianamente le condizioni del numero 10 milanista.

L’infortunio Leao arriva in un momento delicato per la squadra di Massimiliano Allegri, appena ripartita con una nuova direzione tecnica sotto la supervisione del Direttore Sportivo Igli Tare. Il primo gol stagionale dei rossoneri porta proprio la firma del portoghese, a dimostrazione del suo ruolo centrale nell’assetto offensivo. Per questo motivo, lo stop rappresenta una potenziale battuta d’arresto che preoccupa tifosi e società.

Leao rischia di saltare Cremonese e Lecce

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’infortunio Leao potrebbe costringerlo a saltare almeno le prossime due partite di campionato, contro Cremonese e Lecce. La decisione finale spetterà allo staff medico e tecnico, che dovrà valutare se rischiare un rientro anticipato o preservare il giocatore per evitare ricadute. La zona muscolare coinvolta, il polpaccio, è particolarmente delicata e soggetta a ricadute se non trattata con la dovuta attenzione.

In sua assenza, sarà fondamentale il contributo degli altri attaccanti. Allegri dovrà trovare soluzioni alternative per non perdere incisività in fase offensiva. Le sfide contro squadre come Cremonese e Lecce saranno un banco di prova importante per valutare la profondità della rosa e la tenuta mentale del gruppo di fronte a imprevisti di questo tipo.

Infortunio Leao: tempi di recupero e gestione

L’infortunio Leao sarà valutato giorno per giorno, ma la priorità è garantire un recupero completo, senza forzature. I tifosi rossoneri restano in attesa di aggiornamenti, sperando in un rientro rapido ma sicuro. La gestione di questo stop rappresenta anche un primo vero banco di prova per il nuovo corso rossonero: Tare e Allegri dovranno dimostrare equilibrio e lungimiranza nelle decisioni.

Con la stagione appena iniziata, perdere Leao per troppo tempo sarebbe un duro colpo. Ma peggio ancora sarebbe rischiare una ricaduta. Per questo, prudenza e programmazione sono le parole d’ordine attorno all’infortunio Leao.