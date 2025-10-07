Infortunio Lobotka, problemi per il centrocampista del Napoli. I tempi di recupero - Calcio News 24

Infortunio Lobotka: il centrocampista lascia la Slovacchia e torna a Napoli, out 3-4 settimane

Brutte notizie per il Napoli e per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha lasciato il ritiro della sua Nazionale dopo aver riportato un infortunio nel match contro il Genoa, disputato domenica 5 ottobre. A confermare la notizia è stata direttamente la Federcalcio slovacca, che ha pubblicato un aggiornamento ufficiale sulle condizioni del regista azzurro.

L’infortunio di Lobotka è di natura muscolare e riguarda l’adduttore. Il giocatore si è sottoposto a ulteriori esami nella giornata di lunedì 6 ottobre, ma i risultati non hanno dato l’esito sperato. Come riportato dal comunicato: “Lobotka si è sottoposto ad ulteriori accertamenti nel pomeriggio di lunedì. I risultati non sono stati soddisfacenti: è stato confermato un infortunio muscolare all’adduttore”.

A seguito della diagnosi, il giocatore ha lasciato il ritiro della Nazionale e ha fatto immediato rientro a Napoli, dove sarà sottoposto ad altri controlli da parte dello staff medico partenopeo. Secondo le prime valutazioni, lo stiramento muscolare accusato da Lobotka potrebbe tenerlo lontano dal campo per circa 3-4 settimane, costringendolo così a saltare le prossime partite di campionato e potenzialmente anche gli impegni europei.

Un duro colpo per Antonio Conte, che ha costruito buona parte del nuovo centrocampo del Napoli proprio attorno alla solidità e alla regia di Lobotka. Il suo infortunio complica i piani tattici dell’allenatore, che ora dovrà trovare delle alternative valide in mezzo al campo in vista di un calendario fitto di impegni tra Serie A e Champions League.

Non solo l’infortunio di Lobotka agita l’infermeria azzurra: anche Matteo Politano è finito ai box dopo il match contro il Genoa. L’esterno offensivo ha rinunciato alla convocazione in Nazionale, in attesa di una diagnosi più precisa sulle sue condizioni fisiche. Anche in questo caso, lo staff medico del Napoli valuterà nei prossimi giorni l’entità del problema.

Il Napoli dunque perde due pedine fondamentali nello stesso momento. L’evoluzione dell’infortunio di Lobotka sarà monitorata giorno dopo giorno, con l’obiettivo di rivederlo in campo il prima possibile, ma senza forzare i tempi di recupero.