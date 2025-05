Infortunio Lookman, problemi per l'attaccante dell'Atalanta durante l'allenamento. Le indiscrezioni in vista della gara contro la Roma - Calcio News 24

Infortunio Lookman, problemi per l’attaccante atalantino durante l’allenamento a Zingonia. Il report odierno

A pochi giorni da Atalanta-Roma, questa mattina i nerazzurri hanno sostenuto una seduta mattutina di allenamento al Centro Bortolotti. Per la 36ª giornata della Serie A Enilive 2024-25, la squadra di mister Gasperini scenderà in campo lunedì 12 maggio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium.

LE ULTIME – Integrazione bollettino medico: Ademola Lookman non si è allenato in gruppo per un fastidio infiammatorio al tendine d’Achille destro. Verrà rivalutato domani. Lavoro individuale per Posch, sessione individuale in campo per Palestra e terapie per i vari Kolasinac, Scalvini e Scamacca.

Domani, sabato 10 maggio, la preparazione a Zingonia proseguirà con una seduta al mattino a porte chiuse.