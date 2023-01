Infortunio Luis Alberto, Sarri ha deciso verso Lecce-Lazio. I dettagli

Infortunio Luis Alberto, Maurizio Sarri ha deciso sulla presenza del fantasista spagnolo in vista di Lecce-Lazio di domani

Tegola per la Lazio. Mentre dopo la rifinitura di questa mattina il tecnico sembrava poter avere a disposizione Luis Alberto per la trasferta di domani in casa del Lecce, lo spagnolo si è di nuovo dovuto arrendere per il persistere del problema al ginocchio.

Il Mago lamenta ancora, oltre al gonfiore, un forte fastidio al collaterale e non sarà quindi a disposizione.