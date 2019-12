Infortunio Lukic, si ferma il giocatore del Torino. Le sue condizioni

Infortunio Lukic, si ferma il centrocampista del Torino. Trauma contusivo sopra il ginocchio sinistro per il calciatore granata

Tegola per Walter Mazzarri. Durante l’allenamento odierno, in preparazione alla sfida di domenica contro la Fiorentina, si è fermato Sasha Lukic. A farlo sapere è la stessa società granata tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Per il centrocampista trauma contusivo sopra il ginocchio sinistro nella partitella finale della sessione, che l’ha costretto a rientrare anzitempo negli spogliatoi. Apprensione per lui in vista del prossimo match.