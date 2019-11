Infortunio Mario Rui, ecco le condizioni del terzino del Napoli

Infortunio Mario Rui, il terzino portoghese verso il recupero. Nell’allenamento odierno lavoro parziale in gruppo

Mario Rui corre spedito verso il recupero totale dopo l’ultimo problema rimediato il 5 novembre. Il terzino, protagonista di un avvio di stagione non troppo positivo dal punto di vista fisico, è quasi pronto.

Il report ufficiale dell’allenamento del Napoli fa sapere che il portoghese si è allenato parzialmente in gruppo e parzialmente in modo individuale. Il suo rientro, per cui, appare vicino.