Infortunio Meret: il portiere brucia i tempi e vuole tornare subito. I dettagli

Alex Meret sta per tornare. Secondo quanto riporta Repubblica, il portiere del Napoli brucia i tempi e vorrebbe rientrare subito

Alex Meret sta per tornare. La frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare ha costretto il friulano a rimanere ai box quasi tre settimane, ma – secondo La Repubblica – l’estremo difensore azzurro sta per tornare.

Negli ultimi giorni Meret ha mostrato dei sensibili miglioramenti dal punto di vista fisico e il suo rientro in campo è dunque alle porte. Il quotidiano fa sapere che il numero uno scelto da Luciano Spalletti sta provando a bruciare i tempi e proverà a strappare una convocazione in extremis già per la sfida di domani sera sul campo dell’Udinese: oggi, con l’ultimo allenamento pre-partenza, si deciderà.