Infortunio Milik: guaio muscolare per l’attaccante polacco che potrebbe rimanere a riposo per la sfida al Genoa

Allarme Milik in casa Napoli. L’attaccante polacco è stato costretto a fermarsi in allenamento per un guaio muscolare. Ancelotti ha deciso quindi di non convocarlo per la delicata partita contro il Genoa.