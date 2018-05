Infortunio Miranda, problema muscolare: Ranocchia titolare in Udinese-Inter

Infortunio Miranda, tegola per l’Inter di Spalletti a pochi minuti dalla sfida con l’Udinese: Ranocchia titolare insieme a Skriniar

Infortunio Miranda, problema dell’ultimo minuto per la difesa di Luciano Spalletti in Udinese-Inter. Il lunch match della 36ª giornata di Serie A è appena iniziato e l’Inter ha dovuto registrare un forfait pesante di una delle sue colonne difensive. Joao Miranda ha riportato un problema nel riscaldamento pre-partita e dopo esser stato inserito nella formazione titolare comunicata dall’Inter per la gara di Udine ha dovuto gettare la spugna.

Per il difensore brasiliano si tratta di un leggero risentimento all’adduttore destro accusato durante il riscaldamento alla Dacia Arena nel pre-partita. Al suo posto giocherà Andrea Ranocchia e Miranda sarà comunque regolarmente in panchina. Leggero problema muscolare per il centrale difensivo dell’Inter, al suo posto Ranocchia in coppia con Skriniar.