Infortunio Mkhitaryan: problemi per l’armeno dopo Inter Atalanta. Le sue condizioni e cosa filtra da Appiano Gentile

Infortunio Mkhitaryan: problemi per il centrocampista armeno dopo Inter Atalanta. Le sue condizioni e quanto può rimanere fuori

Henrikh Mkhitaryan è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca prima del previsto. L’uscita anticipata dal rettangolo di gioco ha generato immediata apprensione, costringendo Chivu a rivedere i propri piani in corsa per non perdere solidità in mezzo al campo.

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La dinamica dello stop e il bollettino medico

Attorno alle reali condizioni del centrocampista vige attualmente un clima di massima cautela e attesa. Le primissime comunicazioni di Pasquale Guarro filtrate dagli spogliatoi di San Siro subito dopo la sostituzione hanno confermato la natura del fastidio accusato dal giocatore:

“Mkhitaryan è uscito con un problema muscolare dalla partita contro l’Atalanta. In attesa di valutazioni”

L’intero ambiente nerazzurro trattiene il fiato. Il calciatore ex Roma e Arsenal verrà sottoposto ai consueti esami strumentali e clinici di rito, presumibilmente nell’arco delle prossime quarantotto ore. Solamente l’esito della risonanza magnetica potrà fornire allo staff medico un quadro clinico dettagliato, delineando con esattezza le tempistiche necessarie per il ritorno in campo.

L’importanza tattica dell’armeno per Inzaghi

Un’eventuale assenza prolungata rappresenterebbe un duro colpo per le rotazioni dell’Inter in una fase cruciale e fitta di impegni della stagione. L’armeno è considerato una pedina imprescindibile nello scacchiere titolare, capace di garantire un mix raro di quantità in fase di ripiegamento, strappi in transizione e inserimenti pericolosi in zona offensiva. Se le valutazioni mediche dovessero evidenziare la necessità di un periodo di stop forzato, lo staff tecnico dovrà affidarsi alla profondità della rosa per sostituirlo adeguatamente, cercando di non alterare i collaudati meccanismi di gioco.